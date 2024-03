Lkw mit Kranaufbau fährt in Kaufering gegen Eisenbahnbrücke

Weil der Kranaufbau des Fahrzeuges nicht vollständig eingefahren ist, kollidierte ein Lkw mit einer Eisenbahnbrücke. Der Sachschaden ist immens.

Am Montagnachmittag gegen 15.32 Uhr ist ein 59-jähriger Lkw-Fahrer aus dem Landkreis Ostallgäu auf der Augsburger Straße in Kaufering Richtung Landsberg unterwegs gewesen. Weil der Kranaufbau seines Fahrzeuges laut Polizei nicht vollständig eingefahren war, kam es zur Kollision mit einer Eisenbahnbrücke.

Dabei entstand am Lkw ein Sachschaden in Höhe von etwa 100.000 Euro. Die Brücke konnte nach einer Begutachtung durch den Kreisbauhof sowie den Bahnbetreiber vollständig freigegeben werden. Ob auch an dieser ein Schaden entstanden ist, muss ein Gutachten zeigen, heißt es im Polizeibericht. (AZ)

