Sanierung der Grundschule Kaufering wird abermals teurer

Plus Die Sanierungsarbeiten an der Grundschule Kaufering geraten ins Stocken und verteuern sich erheblich. Der Bauamtsleiter nennt die Gründe.

Die Sanierung der Grundschule Kaufering dauert länger und kostet mehr als geplant. Das gab der Gemeinderat Kaufering in einer Sitzung am 21. Februar bekannt.

Die Verzögerung des Baufortschrittes begründete der Leiter des technischen Bauamtes Andreas Giampà auch mit den Lieferengpässen aufgrund der aktuellen Weltlage. Der Umzug der Klassen in den fertiggestellten Bauabschnitt Eins verzögere sich deshalb zu den Pfingstferien. Außerdem werde eine Erweiterung der Containeranlage nötig. Zu den steigenden Kosten trage auch eine Beschichtung des Linoleumbodens bei, der sich bei der Sanierung der Mittelschule als sinnvoll herausgestellt habe, um den Boden länger zu erhalten.