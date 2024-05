Trödeltrupp auf RTL2: Folge mit Kauferinger Schwestern läuft am Sonntag

Der Trödeltrupp von RTL2 unterstützt Schwestern aus Kaufering beim Verkauf von Sachen des verstorbenen Vaters. Es fließen Tränen. Die Folge wird Sonntag ausgestrahlt.

Als der Vater von Ramona und Marina Almanstötter im vergangenen Jahr starb, war es für die Schwestern ein schwerer Schicksalsschlag. Sie holten sich Hilfe beim Trödeltrupp von RTL2, um dessen Sachen – er war ein leidenschaftlicher Sammler – zu verkaufen. Marina Almanstötter sagte unserer Redaktion während der Dreharbeiten: „Er hat die Sendung geliebt und gesagt, wir sollen uns bei ihnen melden. Wir wären wohl gar nicht auf die Idee gekommen, konnten ihm aber so einen seiner letzten Wünsche erfüllen“. Das wohl ungewöhnlichste Objekt stand vor dem Haus: eine ausgemusterte Gondel einer Seilbahn, die zuvor in der Schweiz im Einsatz war. Am Sonntag ab 16.15 Uhr wird die Sendung ausgestrahlt.

Viele Uhren sammelte der Vater der beiden Kauferinger Schwestern. Selbst in der Garage hingen einige. Foto: Thorsten Jordan (Archivfoto)

Der Vater der beiden Schwestern hat unter anderem Stand-, Kamin- und Kuckucksuhren gesammelt. Insgesamt rund 150 waren es, die ein Händler erwarb. Bei den Kaufverhandlungen unterstützte Trödelexperte und Moderator Sükrü Pehlivan die beiden Frauen. „Hier ist die Zeit stehen geblieben“, sagte er mit Blick auf die Uhrensammlung. Während sich bei Händler und Schwestern hier vergleichsweise schnell über den Preis einigten, flossen beim Verkaufsgespräch über die Gondel Tränen bei Marina.

Händler bietet Kauferinger Schwestern ein Drittel des Wunschpreises für Gondel

Die Schwestern hatten gehofft, den Einkaufspreis von damals wiederzubekommen, doch der Händler, der die Gondeln auseinanderbaut, aufbereitet und wiederverkauft, bietet zunächst nur ein Drittel des Wunschpreises von 3000 Euro. „Ich habe die Bilder wieder im Kopf, wie wir da saßen. (…) Er war so stolz auf die Gondel“, äußerte Marina, emotional aufgelöst, bei den Dreharbeiten, die im vergangenen September stattfanden. Letztlich einigten sich beide Seiten aber doch noch.

Geld in die Kasse spülte auch ein Flohmarkt, sodass am Ende fast die Wunschsumme der beiden Schwestern zusammenkam. Das Geld wollen sie in Renovierungsarbeiten im Haus stecken, kündigten sie in der TV-Sendung an.

Lesen Sie dazu auch