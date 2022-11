Kaufering

"Wir für Kaufering": Neuer Verein startet mit Ramadama-Aktion

Plus "Wir für Kaufering" - so heißt ein neuer Verein in der Marktgemeinde, der Aktionen und Events plant, bei denen sich Bürgerinnen und Bürger jeden Alters beteiligen können.

Von Ulrike Reschke

Johannes Tensing und Dwayne Johnson kennen sich seit ihrer gemeinsamen Schulzeit in der Marktgemeinde Kaufering. Sie sind gern zusammen in der Natur unterwegs, doch niemals ohne Müllbeutel und Greifzangen. Neben der gemeinsam verbrachten Zeit liegen ihnen auch die Sauberkeit und die Lebensqualität in ihrer Kommune am Herzen. Da aber in ihren Augen zu einer lebenswerten Umgebung mehr gehört als eine saubere Landschaft, gründen sie jetzt zusammen mit Freunden den Verein "Wir für Kaufering“ – und planen am Sonntag, 20. November, eine erste gemeinsame Ramadama-Aktion mit möglichst vielen Freiwilligen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

