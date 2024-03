Zeugen klären eine Unfallflucht in Kaufering

Auf dem Gelände einer Tankstelle wird ein Auto angefahren. Der Verursacher flüchtet, wird dabei aber beobachtet.

Aufmerksame Zeugen haben dabei geholfen, eine Unfallflucht in Kaufering zu klären. Dort war ein Sachschaden von rund 250 Euro entstanden.

Laut Polizeibericht wurde am Samstag gegen 16 Uhr ein auf dem Gelände einer Tankstelle in der Haidenbucherstraße geparkter Pkw angefahren. Der Verursacher flüchtete im Anschluss von der Unfallstelle. Zwei aufmerksame Zeugen hatten ihn dabei jedoch beobachtet und konnten den Halter des beschädigten Fahrzeuges ausfindig machen. Der Verursacher, ein 60-jähriger Kauferinger, konnte durch die Polizei an seiner Wohnadresse angetroffen werden. (AZ)

