Kinsauer Trommler stibitzen Hohenfurcher Maibaum

Mit Leckerlis bewaffnet und einem Hänger im Schlepptau zieht der neue Trommlerzug aus Kinsau los, um die Musikerkollegen aus dem Nachbarlandkreis um ihren Maibaum zu erleichtern.

Kaum hat sich der Kinsauer Trommlerzug gegründet, hat er bereits seinen Musikerkollegen aus Hohenfurch den Maibaum gestohlen. In einer Nacht-und-Nebelaktion entwendeten die Diebe den Baum aus dem Kuhstall eines Bauernhofs.

Gut gerüstet machten sich acht Mitglieder des „Trommlerzuges Königsau“ in der Nacht von Sonntag auf Montag auf ins Nachbardorf Hohenfurch. Das Ziel: das Maibaum-Versteck auf einem Bauernhof. Einen Hänger, auf den der Baum geladen werden sollte, hatten die Kinsauer dabei – und für den Hofhund hatten sie zur Sicherheit Leckerlis mitgebracht. Was konnte da noch schiefgehen?