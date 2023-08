Mehrzweckhalle in Kinsau abgerissen

Bei den Bauarbeiten für das neue Dorfgemeinschaftshaus in Kinsau liegt die Gemeinde gut in der Zeit.

Die Gemeinde Kinsau steckt mitten in den Bauarbeiten für das neue Dorfgemeinschaftshaus. Nachdem die alte Mehrzweckhalle jetzt abgerissen wurde, entsteht an derselben Stelle nun ein neues, modernes Gebäude. „Das Dringlichste war jetzt erst einmal die Heizung“, erklärt Bürgermeister Marco Dollinger. Die neue Hackschnitzelheizung, die jetzt im Keller der Schule und vor dem Schulgebäude installiert wurde, soll nämlich alle öffentlichen Gebäude in diesem Bereich versorgen. Dazu zählt auch der Kindergarten und das Rathaus im historischen Pfarrhof.

Für das neue Dorfgemeinschaftshaus, das nicht nur Platz für sämtliche Veranstaltungen bieten soll, sondern auch den Vereinen wieder eine neue Heimat geben wird, wurde bereits die Baugrube ausgehoben und anschließend die Bodenplatte für den Keller fertiggestellt. Jetzt folgen dann die Kellerwände. Wenn alles wie geplant läuft, könnte das neue Dorfgemeinschaftshaus im Dezember nächsten Jahres fertig werden. „Wir hoffen, dass wir diesen Termin einhalten können“, sagt Dollinger. Denn schließlich gebe es mehrere Vereine, die nach dem Abriss der alten Mehrzweckhalle momentan heimatlos seien. Deswegen sei Eile geboten.

Aber die Arbeiten seien momentan alle im Zeitplan. Lediglich mit dem Abriss der alten Halle sei die Gemeinde eine Woche in Zeitverzug geraten, erklärte Dollinger. Das Projekt soll insgesamt rund fünfeinhalb Millionen Euro kosten. Momentan ist alles im Kostenrahmen und die Gemeinde hofft, mit diesem Geld auszukommen. „Bei einigen größeren Ausschreibungen sind wir unterhalb der Kostenschätzung gewesen, bei einigen kleineren dafür darüber. Es hält sich insgesamt die Waage“, rechnete der Bürgermeister vor. (sim)