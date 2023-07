Viele Besucher beim „Craft Market“ in Kinsau

Keine kommerziellen Produkte, nur Selbstgemachtes. Damit begeisterte der "Craft Market" in Kinsau seine Besucherinnen und Besucher.

Auf großen Zuspruch ist der „Craft Market" bei Funk Optik in Kinsau gestoßen: Die Brillenmanufaktur durfte sich über viele interessierte Besucher und Besucherinnen freuen, die einen stimmungsvollen Sommermarkt mit einer großen Auswahl an regionalem Kunsthandwerk erlebten.

Optiker-Team gibt sich viel Mühe bei der Gestaltung

„Unser erster Craft Market war ein Riesenerfolg – ab dem Nachmittag haben uns die Besucher schon fast überlaufen“, freute sich Firmenchef Dieter Funk. Die Kinsauer Brillenmanufaktur geht davon aus, dass von Vormittag bis abends wohl an die 1800 Besucher und Besucherinnen in das Gewerbegebiet nach Kinsau zum Firmengelände gekommen waren. „Wir haben ausschließlich gutes Feedback bekommen und alle hatten viel Spaß und haben sich wohlgefühlt“, resümierte Funk.

Was sicher auch daran lag, dass die Optikerinnen aus seinem Laden sich mächtig ins Zeug gelegt hatten, um dem Markt ein ganz besonderes Flair zu geben: Eine ideenreiche Deko mit bunten Lampions und bunten Schirmen, dazu Sonnenliegen, die für etwas Strandatmosphäre sorgten – das alles sorgte dafür, dass viele Marktbesucher und Marktbesucher gerne auch länger verweilten. Oder sich nach dem Besuch der insgesamt 35 Marktstände noch einen Drink im Liegestuhl gönnten.

Optimales Wetter für einen Markttag in Kinsau

Das Wetter dafür war natürlich ideal: Nicht zu kalt und nicht zu heiß – beste Voraussetzungen für einen Marktbummel und ein entspanntes Sommerfest, bei dem auch musikalisch noch einiges geboten wurde – zuerst mit Leierkastenmusik, und später dann mit „Jacqovs Neffen“ aus dem Landkreis Landsberg. Die Band begeisterte unter anderem mit Klezmer, traditioneller jüdischer Musik.

Craft Market Kinsau 2023 Craft Market Kinsau 2023 Foto: Manuela Schmid

An den Ständen gab es ausschließlich Selbstproduziertes: Keine kommerziellen Produkte, sondern nur Dinge, die von Gewerbetreibenden aus der näheren und weiteren Umgebung selbst hergestellt wurden. Von Lampenfüßen aus Holz, kunstvoller Deko oder selbst genähten Bauchtaschen bis hin zu Schmuck in allen Varianten war so einiges geboten.

Lesen Sie dazu auch

Brillenmanufaktur Funk plant 2024 wieder einen Markt

Unter den Ausstellern waren hauptsächlich kleinere Firmen, die viele tolle Ideen präsentieren – ob Kerzenleuchter, Kressebeete, Seifenschalen aus Beton oder mit der Motorsäge bearbeitete Holzskulpturen. Besonders im Textilbereich gab es eine große Auswahl – angefangen von farbenfrohen, handgefertigten Kleidern bis hin zu Stoffservietten und Tischtüchern, die mit einer speziellen Holzdrucktechnik produziert worden waren. Sogar selbst hergestellte Knöpfe waren im Angebot.

Dass auch bei Funk Optik noch selbst produziert wird, davon konnten sich die Besucher und Besucherinnen bei den Führungen durch die Manufaktur überzeugen. Hier wurde gezeigt, wie eine Brille entsteht. Das Interesse war groß: An den vier Führungen nahmen insgesamt über hundert Interessierte teil. Im Brillenladen nutzen viele die Gelegenheit, die selbst produzierten Gestelle zu bewundern. Nach dem großen Erfolg plant die Brillenmanufaktur für das nächste Jahr schon eine Neuauflage des Sommermarktes.