Bauamt stellvertretend im Fokus: Bürger wollen mitgenommen werden

Die Tankstellen-Schließung in Penzing ist beispielhaft für mangelhafte Öffentlichkeitsarbeit in Rathäusern oder Ämtern. Der Penzinger Tankstellenbetreiber hatte zufällig und kurzfristig über das Gemeindeblatt erfahren, dass eine Zufahrt von der Staatsstraße auf sein Areal fast zwei Wochen lang nicht mehr möglich sein wird.

