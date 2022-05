Bürgerentscheid in Denklingen: Ein Ergebnis mit Signalwirkung

Plus Die große Mehrheit der Bürger Denklingens, die am Sonntag abgestimmt haben, lehnt eine massive Bebauung im Ort ab. Es ist nun wichtig, die Balance zu finden. Ein Kommentar.

Das Interesse am Denklinger Bürgerentscheid war nicht besonders groß – sofern man die Wahlbeteiligung ins Verhältnis zu den Wahlberechtigten der gesamten Lechraingemeinde setzt. Allerdings ist dieser vergleichsweise niedrige Wert für die Interpretation des Ergebnisses belanglos.