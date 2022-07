Eine geglückte Großveranstaltung in schwierigen Zeiten

Plus Manche Besucher kritisieren die Organisation des Kaltenberger Ritterturniers. Ein holpriger Start ist in Pandemie-Zeiten zu verschmerzen, findet LT-Redakteurin Vanessa Polednia.

Wer Rezensionen zum Auftakt des Kaltenberger Ritterturniers liest und mit Besuchern des vergangenen Wochenendes spricht, könnte meinen, es habe zwei völlig konträr laufende Veranstaltungen am gleichen Ort gegeben: Hier lange Wartezeiten auf dem Parkplatz, vor dem Einlass und den Schenken, die sagenhafter waren als die Duelle der tollkühnen Ritter. Dort entspannte und freudige Abende bei einer Großveranstaltung, die eben gewisse Wartezeiten mit sich bringt. Die Gäste ersterer Veranstaltung wurden vergrault oder wollen gar das Mittelalterspektakel auch in Zukunft nicht mehr besuchen. Die anderen sind restlos begeistert, schwärmen vom Ereignis. Wer hat nun recht, wo doch alle das gleiche Ritterturnier besucht haben? Reibungslos war der Start des Ritterturniers tatsächlich nicht, wie selbst der Pressesprecher des Turniers anmerkt. Doch nach der langen Corona-Pause und der veränderten Bedingungen ist das mehr als verständlich. Die Absage des Puls-Festivals auf dem Gelände im Juni, zeigt, auf welch’ wackeligen Füßen das Geschäft der Großveranstaltungen zurzeit steht. Solange die Sicherheit der Gäste gewährleistet werden kann, ist ein holpriger Start zu verkraften.