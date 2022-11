Der Pfarrhof in Walleshausen ist kein Haus wie jedes andere

Plus LT-Redakteur Gerald Modlinger findet die Spannungen, die wegen des geplanten Verkaufs des Walleshauser Pfarrhof die Kirche vor Ort belasten, bedauerlich.

Walleshausen war auch, als die durch den Priestermangel bedingte Zentralisierung kirchlicher Strukturen schon weit fortgeschritten war, noch eine überschaubare und lebendige Pfarrei mit Pfarrern, die einerseits Theologieprofessoren waren, die aber ebenso mitten im Dorf und somit in der kleinen dörflichen Gesellschaft lebten.