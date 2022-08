Die Straßenrad-EM sollte man sich nicht entgehen lassen

Plus Das Konzept der European Championships überzeugt und bringt Spitzensport in die Region. Die Menschen im Kreis Landsberg sollten das nutzen, meint LT-Redakteur Dominik Stenzel.

Nicht selten wird kritisiert, dass der „König Fußball“ in Deutschland alle anderen Sportarten in den Schatten stellt. Blickt man auf die TV-Zeiten ist da wohl auch etwas dran. Die European Championships, die im kommenden Monat in München ausgetragen werden, wirken dem entgegen: Die einzelnen Disziplinen werden gebündelt und in einem groß aufgezogenen Event präsentiert. Gerade das Straßenradrennen der Frauen sollten sich Menschen aus der Region Landsberg auf keinen Fall entgehen lassen.

