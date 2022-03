Ein Stück Heimat für die Ukrainer schaffen

Plus Aktuell entstehen im Landkreis Landsberg informelle Treffs für Geflüchtete aus der Ukraine. Denn nach der strapaziösen Flucht müssen viele Fragen geklärt werden. Damit leisten Ehrenamtliche einen weiteren Bärendienst, findet LT-Redakteurin Vanessa Polednia.

Bayern erwartet rund 100.000 geflüchtete Menschen aus der Ukraine. Laut Verteilungsschlüssel macht das 1000 Ukrainerinnen und Ukrainer für den Landkreis Landsberg. Die Zahl der beim Landratsamt registrierten Personen hat mittlerweile die 500 überschritten. Umso wichtiger werden, neben der unglaublichen Solidarität in Form von Sach- und Geldspenden aus der Bevölkerung, auch offizielle sowie private Treffpunkte für und von Ukrainern in Stadt und Landkreis.