Plakatschau von Impfgegnern: Es ist einfach nur beschämend

Plus Ein Vergleich mit dem Vernichtungslager Auschwitz auf dem Landsberger Hauptplatz: LT-Redaktionsleiterin Alexandra Lutzenberger findet deutliche Worte in Richtung der Schau von Impfgegnern.

Die Ausstellung des Impfgegners Peter Ganz zieht durch Deutschland und war auch auf dem Landsberger Hauptplatz zu sehen. Und sie trägt genau den richtigen Namen: „Galerie des Grauens“. Allerdings nicht, weil sie mit Fakten und Zahlen beweist, wie schädlich eine Impfung ist. Es gibt keine Gegenüberstellung von Nutzen und Schaden, sondern nur „Öffentlichkeitsberichte“ von Impfschäden, keine Objektivität, sondern Angstmacherei. Impfungen sind schädlich und basta.