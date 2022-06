Fahrradwege in Landsberg: Sicherheit geht vor

Plus Die markierten „Angebotsstreifen“ für Radfahrende sollen die Verkehrssicherheit in Landsberg verbessern. Diese sollten nur eine Übergangslösung sein. Ein Kommentar.

Die sogenannten „Angebotsstreifen“ für Radfahrende in der Münchener Straße in Landsberg sollen die Verkehrssicherheit verbessern. Die öffentliche Diskussion über Sinn und Nutzen dieser Streifen offenbart die Komplexität hinter der Mobilitätswende.