Fasching in Landsberg: Ein starkes Signal

Plus Die Gründung eines Elferrats stärkt den Landsberger Faschingsverein. Ein Kommentar von LT-Redakteur Thomas Wunder.

Es gibt in diesen Zeiten auch noch gute Nachrichten. Und dazu zählt sicherlich, dass es Menschen gibt, die sich ehrenamtlich darum kümmern, dass der Fasching in Landsberg bunter wird. Nach zwei Jahren Corona-Pause scheint es, als ob der Faschingsverein um Gastronom und Stadtrat Claus Moritz wieder durchstartet. Noch bleibt natürlich die bange Frage, ob das Coronavirus die Gaudi ausbremst, aber die Voraussetzungen für eine tolle Faschingssaison sind gegeben. In Zeiten, in denen ehrenamtliches Engagement immer seltener wird, ist die Gründung eines Elferrats, der den Faschingsverein Licaria tatkräftig unterstützen und eigene Veranstaltungen organisieren möchte, ein starkes Signal.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

