Großveranstaltungen und Corona: Getrübte Feierlaune

Plus Man hat Lust auf Großveranstaltungen und Feiern. Trotz Corona. Hat das Auswirkungen auf den Herbst, fragt LT-Redakteurin Vanessa Polednia in ihrem Kommentar.

Der Süddeutsche Töpfermarkt konnte 2020 gar nicht, und im vergangenen Jahr nur eingeschränkt stattfinden. Umso erfreuter waren sowohl die Ausstellerinnen und Kunsthandwerker, dass die Veranstaltung wieder stattfinden konnte.