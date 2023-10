Güterhalle in Schondorf: Brauen und trauen – eine witzige Idee

Plus Die ehemalige denkmalgeschützte Güterhalle am Schondorfer Bahnhof neu zu nutzen, ist eine gute Sache. Allerdings muss der Aufwand für die Gemeinde im Rahmen bleiben.

"Brauen und trauen" – nun ja, das klingt als Motto für die künftige Nutzung der ehemaligen Güterhalle am Schondorf ganz witzig. Ob das aber gut zusammenpasst, da ist man sich im Schondorfer Rathaus auch nicht ganz sicher. Und dann stellt sich die Frage, ob es wirklich eine dringend von der Gemeinde zu erfüllende Aufgabe ist, Räume für Hobbybrauer und eine weitere Hochzeits-Location zu schaffen. Und was daran so attraktiv ist, in einer ehemaligen Lagerhalle zu heiraten, wird sich noch erweisen müssen. Aber Aufgabenbeschreibungen für Staat und Gemeinden sind heute viel weiter gefasst als früher – und Bier zu brauen, wird in manchen Gegenden Bayerns durchaus als gemeindliche Pflichtaufgabe betrachtet.

Die lange Entscheidungsfindung in Schondorf zeigt aber, dass es nicht einfach ist, eine ehemalige Lagerhalle unter der Beachtung von Denkmalschutzvorgaben neu zu nutzen. Manche hatten sich auch viele Jahre ganz massiv dafür stark gemacht, den Güterschuppen abzureißen, um zusätzliche Verkehrsfläche zu schaffen. Das wäre jedoch die schlechtere Lösung und eine weitgehend sinnfreie Zerstörung gewesen. Zu einem Bahnhof gehörte früher nicht nur ein repräsentatives Stationsgebäude, sondern auch ein Lager für die Waren, die die Bahn transportierte.

