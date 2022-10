Katharinenberg: Es muss nach einer Lösung gesucht werden

Plus Am Katharinenberg sind zuletzt schwere Unfälle passiert. Nun sollten sich Fachleute mit der Gefahrenstelle befassen, meint LT-Redakteur Dominik Stenzel.

Der Katharinenberg ist zweifellos eine Gefahrenstelle - insbesondere für Radfahrerinnen und Radfahrer. Der Tod eines Rennradfahrers hat im August viele Menschen erschüttert. Wenige Wochen später konnte der Landsberger Daniel Schmies eine Kollision mit einem Lkw im letzten Moment abwenden. Es ist nicht zuletzt aufgrund dieser Ereignisse an der Zeit, dass sich die Unfallkommission und Fachleute mit dem Katharinenberg auseinandersetzen.