Keine gute Kommunikation bei Puls

Plus Das Puls Open Air in Kaltenberg musste wegen Personalmangels abgebrochen werden. Die Organisatoren sollten die Besucher bei der Ticketrückerstattung kein zweites Mal im Stich lassen, kommentiert LT-Redakteurin Vanessa Polednia.

Schon am verhängnisvollen Freitag vor sieben Wochen war die Kommunikation auf dem Puls-Open-Air-Festival und die der Organisatoren alles andere als optimal. Über Instagram und andere Camper erfuhren die Festivalgäste von der plötzlichen Absage der Veranstaltung. Es soll zu wenig Sicherheitskräfte gegeben haben. Viele der teils weit angereisten Musikfans waren damals enttäuscht und konnten nicht verstehen, wieso die problematische Personalsituation nicht vor dem Start des Festivals klar gewesen ist.