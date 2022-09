Klinikum Landsberg: Es ist an der Zeit durchzugreifen

Plus Das Landsberger Klinikum kommt aus den negativen Schlagzeilen nicht heraus. Ein Kommentar von LT-Redaktionsleiterin Alexandra Lutzenberger.

Die Medienwelt wird immer schneller und in manchen Fällen auch oberflächlicher. Leider bestimmt hier die Nachfrage manchmal das Angebot. Der eine Leser oder die andere Leserin will möglichst über jedes Detail unterrichtet werden, der andere findet Berichte über Unfälle nur schrecklich und pietätlos. Auch bei Gerichtsberichten bekommen wir viele Stellungnahmen von Betroffenen. Wer selbst betroffen ist, oder miterlebt, wie jemand im eigenen Dorf betroffen ist, ist sensibler bei der Wahrnehmung. Politiker müssen schon von Amts wegen einiges hinnehmen. Alles müssen sie sich aber auch nicht gefallen lassen. Der Presserat stellt hohe Anforderungen auch in den Formen, wie berichtet wird. Bericht und Meinung sollen getrennt sein, klar erkennbar für die Leser und Leserinnen, doch das wird in der modernen Welt immer mehr vermischt.

