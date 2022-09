Kräfte für das Steinzeitdorf Pestenacker wieder bündeln

Plus Der Förderverein "Prähistorische Siedlung Pestenacker" und das Landratsamt Landsberg sollten wieder zusammenarbeiten, kommentiert LT-Redakteurin Vanessa Polednia.

Die Situation scheint ziemlich festgefahren zu sein. Der Förderverein „Prähistorische Siedlung Pestenacker“ fühlt sich vom Landratsamt Landsberg bevormundet. Das Landratsamt will das Steinzeitdorf professioneller angehen. Beide Seiten würden von einer erneuten Zusammenarbeit profitieren, doch die aktuellen Entwicklungen machen einen Neuanfang unwahrscheinlicher.