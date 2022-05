Landsberg: Ein Gedenkort reicht nicht aus

Plus Was passiert mit dem KZ-Außenlager zwischen Landsberg und Erpfting? Warum LT-Redakteur Thomas Wunder ein Dokumentationszentrum favorisiert.

In Landsberg komprimiert sich die Geschichte des Dritten Reichs auf nahezu einzigartige Weise – von Adolf Hitlers Festungshaft im Gefängnis bis zu den Kriegsverbrecher-Todesurteilen an gleicher Stelle. Diese Entwicklung historisch aufzuarbeiten und Einheimischen wie Gästen näherzubringen, ist eine wichtige Aufgabe. Und dabei kommt dem Gelände des ehemaligen KZ-Außenlagers zwischen Landsberg und Erpfting eine zentrale Bedeutung zu. Ein Gedenkort allein wird dem nicht gerecht.