Kommentar

vor 18 Min.

Landsberg und der Zweite Weltkrieg: Die Erinnerung wachhalten

Beim Bau dieses Bunkers in der heutigen Welfenkaserne in Landsberg setzten die Nationalsozialisten zwischen 1944 und 1945 über 20.000 KZ-Häftlinge ein.er des Nationalsozialismus.

Plus Bei vielen Menschen macht sich Geschichtsverdrossenheit bemerkbar. Dabei ist gerade in Landsberg die Erinnerung an den Zweiten Weltkrieg enorm wichtig. Ein Kommentar von LT-Redakteur Dominic Wimmer.

Von Dominic Wimmer

Gerade an Jahrestagen ploppen bei vielen von uns Erinnerungen auf – an schöne, aber auch an traurige Ereignisse. Aber wie verhält es sich mit Geschehnissen, die man selbst nicht miterlebt hat? Sie lösen mitunter auch starke Gefühle aus. Das Ende des Zweiten Weltkriegs liegt nun fast 77 Jahre zurück. Für junge Menschen ist das eine halbe Ewigkeit. Oma und Opa haben sie zum Teil gar nicht mehr mitbekommen oder nur als kleines Kind wahrgenommen. Umso wichtiger ist es, wenn Zeitzeugen wie Waltraud Dörre aus Landsberg noch Erinnerungen an die damaligen Geschehnisse haben oder die Erlebnisse ihrer Eltern nacherzählen können. Denn das Schicksal der Weltkriegsgeneration ist bei manchen Menschen in der Gegenwart am Verblassen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen