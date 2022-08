Metzgerei-Aus in Dießen: Immer weniger wollen Fleisch verkaufen

Plus Metzgereien werden in Deutschland immer weniger - ein Trend, der sich in Dießen bemerkbar macht. Frauke Vangierdegom setzt sich mit dem Thema auseinander.

In den vergangenen zehn Jahren hat rund jede dritte Metzgerei in Deutschland den Laden dichtgemacht. Ein Trend, der auch in der Marktgemeinde Dießen und in vielen anderen Orten des Landkreises nicht zu übersehen ist. Von einst sechs Metzgereien in Dießen ist nur noch eine übrig und die reduziert ihre Öffnungszeiten – aus Personalgründen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

