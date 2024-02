Pfarrhof Walleshausen: Chance und Verantwortung

Plus Ein Gebäude wie den Pfarrhof in Walleshausen zu pachten ist für einen Verein eine große Aufgabe - aber auch eine Chance für Dorf und Kirche, findet Gerald Modlinger.

Es war nicht das beste Bild, das die Kirche seit einigen Jahren im Zusammenhang mit dem leer stehenden Pfarrhof in Walleshausen vermittelte. Ohne jemanden die Schuld dafür zuweisen zu wollen, entstand der Eindruck, dass bei den Überlegungen, den nicht mehr für den eigentlichen Zweck benötigten Pfarrhof an Privatleute zu verkaufen, der Blick auf die Bedürfnisse derjenigen, die die Kirche in Walleshausen mit Leben füllen wollen, nicht mehr so ganz gegeben war.

Inzwischen ist das Thema auf eine andere Ebene verlagert worden, was offenbar das Verhältnis von Amtskirche und den Gemeindeangehörigen entspannt hat. Das Bistum und der Verein der Freunde des Pfarrhofs haben sich grundsätzlich darauf verständigt, die zukünftige Nutzung dieses Schmuckstücks für Walleshausen per Erbpacht in die Hände von ehrenamtlich engagierten Menschen im Dorf zu legen.

