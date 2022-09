Schlossberg: Ein Ratsbegehren ist die richtige Entscheidung

Plus Die Diskussion um den Anbau der Schlossbergschule in Landsberg muss beendet werden. Ein Ratsbegehren ist der richtige Schritt, meint LT-Redakteur Thomas Wunder.

Diese Entscheidung ist absolut richtig: Ein Ratsbegehren soll und muss die Diskussion um den Anbau im Norden der Schlossbergschule in Landsberg beenden. Es ist gut, dass der Stadtrat bei diesem Thema die Verantwortung an die Bürgerinnen und Bürger weitergegeben hat.