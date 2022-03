Viruserkrankungen: Menschen und Tiere brauchen gerade besonderen Schutz

Plus Nicht nur die Menschen sind gerade mit einer Viruserkrankung geplagt, bei den Pferden gibt es eine gefährliche Herpeserkrankung. Eine Impfung kann hier auch helfen. Ein Kommentar von LT-Redaktionsleiterin Alexandra Lutzenberger.

Die Inzidenz in Sachen Corona ist so hoch wie nie. Das stört allerdings niemanden mehr. Da man inzwischen davon ausgeht, dass die neuen Varianten nicht mehr so aggressiv sind, und andere Themen das Weltgeschehen beherrschen, geht man inzwischen lockerer mit Corona um. Es gehört zum Alltag. Leichtsinnig sollte man deshalb aber nicht werden, und so ist die Übergangszeit in Bayern für das Tragen von Masken vernünftig.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

