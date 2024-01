Ehrenamtliche Experten kümmern sich um Naturschutz und Ameisen

Die Untere Naturschutzbehörde des Landkreises Landsberg ernennt einen Naturschutzwächter und einen Ameisenheger. Was ihre Aufgaben sind.

Die Untere Naturschutzbehörde des Landkreises Landsberg hat Joachim Schäffer zum ehrenamtlichen Naturschutzwächter sowie Christian Keller zum ehrenamtlichen Ameisenheger ernannt. Das geht aus einer Pressemitteilung hervor. Die beiden Experten werden demnach einen wichtigen Beitrag zum Schutz der heimischen Flora und Fauna leisten.

Das Verständnis für den Naturschutz im Kreis Landsberg soll gefördert werden

Joachim Schäffers Zuständigkeitsbereich erstreckt sich über den südwestlichen Landkreis, einschließlich Fuchstal, Denklingen, Kinsau bis zum Lech und der Landkreisgrenze. In diesem Gebiet betreut er die Landschaftsschutzgebiete „Lechtal-Süd“ und „Weldener Weiher“ sowie das Naturschutzgebiet „Steilhalden und Flussauen des Lechs zwischen Kinsau und Hohenfurch“.

Zu seinen Aufgaben als Naturschutzwächter gehören die ehrenamtliche Mitarbeit für die Untere Naturschutzbehörde, die Aufklärung der Bürgerinnen und Bürger, die Vermittlung von Zusammenhängen in der Natur, sowie die Förderung des Verständnisses für Naturschutz und Landschaftspflege. Ferner erfasst und meldet er Veränderungen in der Natur, nimmt Ordnungswidrigkeiten in den Schutzgebieten auf und beteiligt sich an Artenschutz- und Landschaftspflegemaßnahmen.

Die Amphibienwanderung ab Ende Februar steht bevor

Seine Ausbildung durch die Ameisenschutzwarte Landesverband Bayern ermöglicht es Christian Keller laut der Pressemitteilung, die Behörde mit seinem Fachwissen in allen Angelegenheiten rund um Waldameisen zu beraten. Als aktiver Ameisenheger setzt sich Keller für den Artenschutz ein, indem er Waldameisen artbestimmt, Umsiedlungen von Waldameisenvölkern initiiert, präventive Maßnahmen ergreift und Kartierungen durchführt.

Die Untere Naturschutzbehörde ruft interessierte Bürgerinnen und Bürger laut der Mitteilung dazu auf, sich aktiv am Naturschutz zu beteiligen. Bei Interesse an einer ehrenamtlichen Tätigkeit können sich Interessierte gerne an die Behörde wenden. Besonders im Blick steht aktuell die Amphibienwanderung von Ende Februar bis Ende April. Weitere Informationen und die Möglichkeit zur Kontaktaufnahme finden sich auf der Homepage. (AZ)

