Energiekrise im Kreis Landsberg: Wird der Freibadbesuch teurer?

Plus Die Freizeitbäder im Kreis Landsberg haben einen hohen Energiebedarf. Müssen mit den explodierenden Kosten auch die Eintrittspreise angepasst werden, oder fördert das nun unattraktive Gas den Ausbau alternativer Methoden?

Die Abhängigkeit vom russischen Gas fällt den Deutschen spätestens jetzt auf die Füße, da Wladimir Putin einen Krieg in der Ukraine begonnen hat. Von der humanitären Katastrophe abgesehen, sind die Folgen bis in die Region spürbar. Die Kosten für Strom und Gas explodieren infolgedessen. Einen hohen Energiebedarf haben Freizeitbäder. Wie es exemplarisch um den Bedarf im Landkreis Landsberg steht, der sich nun steigert, und wieso schon zuvor ein Umdenken zu alternativen Methoden stattfand, weiß ein nun viel beschäftigter Experte aus der Region.