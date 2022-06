Interview mit Festival-Chef: Bereit für das Puls Open Air in Kaltenberg?

Plus Andy Barsekow ist Projektleiter des Puls Open Air. Zum Start des Festivals erzählt er, warum die Aufregung trotz langjähriger Erfahrung groß ist, und worauf man sich auf Schloss Kaltenberg besonders freuen darf.

Herr Barsekow, Sie sind Projektleiter des Puls Open Air, das diesen Donnerstag bis Samstag auf Schloss Kaltenberg stattfindet. Was machen Sie gerade – so kurz vor dem Start?