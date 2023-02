Gabriele Triebel auf Platz neun der Grünen-Liste in Oberbayern

Vor den Landtagswahlen wird Gabriele Triebel (Grüne) aus Kaufering auf Platz neun der Oberbayern-Liste gewählt. Für welche Themen sie sich einsetzen will.

Die Kauferinger Landtagsabgeordnete Gabriele Triebel (Grüne) aus dem Stimmkreis Landsberg-Fürstenfeldbruck West ist bei der Aufstellungsversammlung auf einen vorderen Platz der Oberbayern-Liste gewählt worden. „Ich freue mich unglaublich über das Vertrauen, das mir von den Delegierten entgegengebracht wurde“, sagt Gabriele Triebel, die sich zum zweiten Mal um ein Landtagsmandat bewirbt.

Die Delegiertenversammlung zur Wahl des 19. Bayerischen Landtags tagte kürzlich in Ingolstadt. Konkurrenzlos im eigenen Wahlkreis war die gebürtige Kauferingerin für einen oberbayerischen Listenplatz an den Start gegangen – wie bereits 2018 belegt sie auch dieses Jahr Platz neun auf der Grünen-Landesliste.

Triebel, Sprecherin für Bildung, Religion und Erinnerungskultur, möchte mehr Chancengleichheit in der Bildung, wie sie in ihrer Bewerbung verdeutlicht: „Als Arbeiterkind, Lehrerin und Bildungspolitikerin liegt es mir besonders am Herzen, dass wir in Bayern allen Kindern und Jugendlichen die gleichen Bildungschancen ermöglichen.“ (AZ)

