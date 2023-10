Im Landkreis Landsberg wird das Ehrenamt sichtbar gemacht

Vor Kurzem hat im Kreis Landsberg die Inklusive Freiwilligenwoche stattgefunden. Auch im Steinzeitdorf Pestenacker gab es eine Aktion.

Anfang Oktober hatten die Koordinationsstellen Inklusion und Ehrenamt - mit den Leiterinnen Nicole Vokrouhlik und Brigitte Schlecht - in Kooperation mit dem Steinzeitdorf Pestenacker unter Leitung von Lejla Hasukić wieder die Chance, gemeinsam mit Engagierten, Organisationen und Unternehmen, etwas Gutes zu tun. Das Ehrenamt sollte für alle Menschen sichtbar gemacht werden. „Sehr geehrt haben wir uns gefühlt, als Holger Kiesel, Beauftragter der Bayerischen Staatsregierung für Belange von Menschen mit Behinderung, unsere Aktion zum Besuch in der Unesco-Welterbestätte Pestenacker ausgewählt hat“, stellten beide Koordinatorinnen und die Senioren- und Behindertenbeauftragte Barbara Juchem in einer Pressemitteilung begeistert fest.

Iglings Bürgermeister Günter Först, der auch Schirmherr von Regens Wagner Holzhausen ist, begrüßte als Stellvertreter von Landrat Thomas Eichinger alle Beteiligten. Auch durfte sich Betriebsleiter John Olson von IWL Landsberg über den tatkräftigen Einsatz seiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter freuen. Das Wetter passte perfekt: Bei Sonnenschein und warmen Temperaturen bauten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der IWL-Werkstatt für behinderte Menschen zusammen mit Auszubildenden der Firma Rational Weidenzäune in unterschiedlichen Höhen und Formen.

Die Beteiligten im Steinzeitdorf Pestenacker. Foto: Julian Leitenstorfer, Landratsamt

Ein weiteres Projekt soll Berührungsängste in der Gesellschaft abbauen

Ob als Gemüsebeeteinfassung oder zum Schutz vor Wind am Rand der Steinzeithäuser, der Flechterfolg war schnell zu erkennen. Bei einem gemeinsamen Mittagessen entstanden Diskussionen über Barrierefreiheit, Teilhabe am kulturellen und politischen Leben, an der Arbeitswelt und in der Freizeit. Aus diesen Gesprächen entstand eine neue Idee zu einem weiteren Projekt, um Berührungsängste und Vorbehalte in der Gesellschaft abzubauen, das im nächsten Jahr umgesetzt werden soll.

Die Woche der Inklusiven Freiwilligentage wurde von der "lagfa bayern" im Rahmen des Projektes „Inklusion durch Engagement“ koordiniert und aus Mitteln des Bayerischen Staatsministeriums für Familie, Arbeit und Soziales gefördert. Wer sich gerne an Aktionen dieser Art beteiligen möchten oder Hilfe bei einem gemeinnützigen Projekt braucht, kann eine E-Mail an talententdecker@lra-ll.bayern.de schreiben oder sich telefonisch unter 08191/129-1552 melden. Unter www.keb-landkreis-landsberg.degibt es weitere Informationen zum Projekt "Talententdecker im Ehrenamt". (AZ)

Lesen Sie dazu auch