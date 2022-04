Im Landsberger Landratsamt werden die „Stillen Helden“ geehrt

Der Landkreis Landsberg, die Sparkasse und das Landsberger Tagblatt zeichnen erneut Bürgerinnen und Bürger aus, die sich ehrenamtlich engagieren.

Der Landkreis Landsberg, die Sparkasse Landsberg-Dießen und das Landsberger Tagblatt haben im Landratsamt erneut „Stille Helden“ ausgezeichnet. Sechs Persönlichkeiten aus der Region, die sich unermüdlich ehrenamtlich engagieren und für ihre Mitmenschen einsetzen, wurden geehrt. In Abwesenheit von Landrat Thomas Eichinger (CSU) hielt dessen Stellvertreterin Margit Horner-Spindler (CSU) die Laudationen. Sie sei dankbar, dass es im Landkreis „viele gute Seelen“ gebe, die sich Zeit für ihre Mitmenschen nähmen. Thomas Krautwald, Vorstand der Sparkasse Landsberg-Dießen, überreichte den „Stillen Helden“ jeweils einen Scheck über 1000 Euro.

Edeltraud Manka aus Landsberg ist seit Jahren ehrenamtlich in der Praxisklasse der Mittelschule Kaufering tätig. Mit der Projektgruppe „Landschaftsbau“ baute sie eine kleine Schulgärtnerei auf. Mit den Erträgen wird am Praxistag in der Kochgruppe der Mittagstisch zubereitet. „Traudl Manka zeigt Jugendlichen, dass man auch im Rentenalter noch viel bewegen kann“, sagte Margit Horner-Spindler.

Die "Stillen Helden" aus dem Kreis Landsberg engagieren sich in vielfältiger Weise

Seit Jahrzehnten engagiert sich Anna Maria Rötzer aus Erpfting für ältere Menschen in ihrem Heimatort. Sie besucht Kranke, unterstützt pflegende Angehörige und betätigt sich auch bei der Landsberger Tafel und in der Nachbarschaftshilfe – ohne dabei Aufhebens um sich zu machen.

Bei den Sportfreunden Windach war Hubertus Fechter jahrelang die Seele des Vereins. Als Jugendtrainer war er für seinen empathischen und verständnisvollen Umgang bekannt und schaffte es stets, aus den Kindern eine Mannschaft zu formen. Jetzt zieht er sich zurück und widmet seine Zeit den Enkeln.

Ehrenamtliches Engagement mit Herzblut

Der Landsberger Ernst Schatz ist Experte rund um das Thema Digitalisierung – er gründete unter anderem die Lerneinheit „Umgang mit dem Computer für Senioren“ und unterstützt Geflüchtete. Seinen Ruhestand nutzt Schatz als Hilfe zur Selbsthilfe. „Er gibt gerne seine Erfahrungen und Fähigkeiten der Gesellschaft zurück“, so Horner-Spindler.

Thomas Schmelcher, der bis 2014 dem Gemeinderat in Greifenberg angehörte, engagiert sich seit seiner Jugend in der freiwilligen Feuerwehr: Lange war er Zweiter Kommandant und Jugendwart, aktuell leitet er den Fachbereich „Jugend“. Dabei hat er immer kreative Ideen, die er mit Herzblut umsetzt.

Christopher Vila ist Ortschronist und ehrenamtlicher Leiter und Kurator des Heimatmuseums Egling. Ein wichtiges Anliegen ist ihm die Aufarbeitung der Geschehnisse um die Zeit des Nationalsozialismus. Sein größter Wunsch: Das Interesse der Jugendlichen für Heimatgeschichte zu wecken und sie dazu anzuregen, selber aktiv zu werden.

Das Landsberger Tagblatt wird die „Stillen Helden“ wie gewohnt im Rahmen ausführlicher Porträts vorstellen.