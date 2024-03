Jetzt wird die Kalebasse im Landkreis Landsberg angebaut

Erst Luffa, jetzt Kalebasse. Das Landratsamt ruft den nächsten Wettbewerb aus. Und hat dabei Unterstützung aus Tansania.

Nach dem großen Andrang beim Luffa-Wettbewerb folgt nun ein weiteres Rennen um die beste Ernte im Landkreis Landsberg: Es geht diesmal um die Kalebasse, eine der ältesten Kulturpflanzen, teilt das Landratsamt mit.

Sie wird auch Flaschenkürbis (Lagenaria siceraria) genannt und mag es warm, ähnlich wie die Luffa-Gurke, doch ist sie wesentlich pflegeleichter. Die Besonderheit dieser Kürbis-Art liegt in der Schale, monatelang getrocknet, wird diese hart wie Holz. Fast überall auf der Welt wird, oder eher wurde die Kalebasse zu Alltagsgegenständen verarbeitet: zu Vorratsgefäßen, Essgeschirr oder zu Musikinstrumenten. So wie auch im Landsberger Partner-Landkreis Newala in Tansania, wo die Idee zum Wettbewerb entstand. In der dortigen Landessprache Suaheli heißt die Kalebasse „Kibuyu“.

Die Partnerregion aus Tansania sponsert die Preise für die Gewinner

"Ich freue mich daher sehr, dass unser Partner-Landkreis Interesse an diesem nachhaltigen Produkt hat“, sagt Nguche Nankutwanga, der Koordinator der Partnerschaft vor Ort. Die dortige Distrikt-Verwaltung wird die Preise für die besten Anbauer sponsern: kleine Kunstwerke aus Holz vom Stamm der Makonde. Denn die Region im südlichen Tansania ist nicht nur für die Cashews bekannt, sondern auch für die Makonde-Schnitzereien.

Als fachliche Begleitung für den Wettbewerb konnte das Landratsamt die Kalebasse-Expertin Virgina Lauterbach aus Niedersachsen gewinnen. Die Lampen-Künstlerin baut inzwischen 40 Sorten an und probiert jedes Jahr weitere aus. In 90 bis 120 Tage reifen die Kürbisse, je nach Sorte, im Freien heran, danach geht es zum Trocknen und anschließend an die Verarbeitung. „Es hat etwas Zeit gebraucht, bis ich den Dreh raus hatte, die Kürbisse zu trocknen. Aus den ersten Rohlingen haben wir Vogelhäuser gemacht. Diese hängen bis heute überall in unserem Garten."

Nach den Eisheiligen darf die Kalebasse nach draußen

Am Mittwoch, 10. April, von 19 bis 20 Uhr, wird Virginia Lauterbach ihr Kalebassen-Wissen in einem kostenlosen Online-Seminar teilen. Weitere Anbau-Tipps sowie ein Kontingent an Kalebasse-Samen stehen den Teilnehmenden kostenfrei zur Verfügung und werden wie beim Luffa-Wettbewerb zugeschickt. Sind die Samen aufgebraucht, werden die Teilnehmer gebeten, sich diese im Internet zu bestellen. Das Vorziehen beginnt Mitte April. Nach den Eisheiligen darf die Pflanze nach draußen. Die Kalebasse benötigt viel Platz, viel Sonne und viele Nährstoffe. Die Ernte und Trocknung beginnt im Oktober. Dazu wird Virginia Lauterbach ein weiteres Online-Seminar geben.

Lesen Sie dazu auch

Für das Frühjahr 2025 ist die festliche Siegerehrung geplant, da die Kürbisse circa sechs Monate zum Trocknen benötigen. Anmeldung per Mail bei Miriam Anton, Koordination kommunale Entwicklungspolitik. Miriam.Anton@LRA-LL.bayern.de. (AZ)