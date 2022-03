Landkreis Landsberg

06:16 Uhr

Kriminalität im Kreis Landsberg: Bluttaten überschatten die Bilanz

Am Römerhang in Landsberg erinnerten im Mai 2021 Kerzen und Blumen an den jungen Mann, der dort tödlich verletzt wurde.

Plus Die Polizei legt die Kriminalitätsstatistik für 2021 vor. Die Bürgerinnen und Bürger im Landkreis Landsberg leben zwar in vielen Bereichen sicherer als in der Vergangenheit. Aber es gibt auch schwerwiegende Fälle.

Von Dominic Wimmer

Eine Bluttat hat die Bürgerinnen und Bürger im Landkreis Landsberg und der Region ganz besonders erschüttert: Am 15. Mai wurde ein 26-Jähriger im Landsberger Westen auf offener Straße angegriffen und starb zwei Tage später. Insgesamt registrierte die Polizei im Jahr 2021 im Landkreis acht versuchte beziehungsweise vollzogene Tötungsdelikte. Im Jahr zuvor war es lediglich ein Fall. Das geht aus der aktuellen Kriminalitätsstatistik hervor. Andere Straftaten sind hingegen stark rückläufig.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen