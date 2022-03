So steht es um das Radwegenetz im Landkreis Landsberg

Plus Im Kreisausschuss wird ein Klimaleitbild verabschiedet. Der Ausbau des Radwegenetzes gehört dazu. Wie schleppend dieser vorangeht, verdeutlicht, vor welcher Mammutaufgabe der Landkreis Landsberg steht.

Der Landkreis Landsberg will nachhaltiger werden. Das zeigt das neue Klimaleitbild, das die Ziele der Landkreisverwaltung im Klimaschutz festlegt und dessen Endfassung im Kreisausschuss einstimmig beschlossen wurde. Das Klimaschutzmanagement der Kreisverwaltung stellte die finale Fassung des Leitbilds vor. Ein Ziel dieser Agenda – der Ausbau des Radwegenetzes im Landkreis – wurde im Anschluss besprochen und zeugt davon, wie komplex die Umsetzung des Klimaleitbilds ist.