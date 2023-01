Auf dem Lechfeld finden wieder nächtliche Flugübungen statt

Auf dem Militärflugplatz in Lechfeld finden bis Mitte Februar Flugübungen statt. Es wird auch nachts geflogen.

In der Zeit vom 30. Januar bis zum 16. Februar starten Douglas A4 Skyhawks vom Flugplatz Lechfeld. Diese Flugzeuge seien Teil einer Übung und werden als Feinddarstellung geflogen, um wichtige fliegerische Qualifikationen zu trainieren, teilt das Taktische Luftwaffengeschwader 74 in Neuburg mit.

Im Zeitraum vom 30. Januar bis 3. Februar sowie 13. bis 17. Februar, also jeweils von Montag bis Donnerstag, fänden Nachtflüge im Rahmen dieser Pilotenausbildung statt, heißt es in der Pressemeldung. Die bekannten Flugbetriebszeiten ändern sich nicht. Es finde kein Nachtflug und kein Flugbetrieb von Freitag, 12 Uhr, bis Montag, 8 Uhr, statt.

Bei Fragen wird empfohlen, sich an das Bürgertelefon des Luftfahrtamts der Bundeswehr unter der kostenlosen Rufnummer 0800/8620730 oder per E-Mail an fliz@bundeswehr.org zu wenden. (AZ)

