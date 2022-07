Puls Open Air: Besucher warten noch immer auf Ticketerstattung

Plus Das Puls Open Air auf Schloss Kaltenberg muss im Juni wegen Personalmangels vorzeitig abgebrochen werden. Seitdem warten die Ticketbesitzer auf ihre Rückerstattung.

Einige Wochen sind mittlerweile seit dem jähen Ende des Puls Open Air vergangen. Eine Besucherin aus dem Landkreis wundert sich, warum die Tickets noch nicht zurückgezahlt wurden. Der Bayerische Rundfunk und der Veranstalter halten sich bedeckt.