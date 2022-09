Was den Landkreis Landsberg die neue Leitstelle kostet

Wer die 112 wählt, landet bei der Integrierten Leitstelle Fürstenfeldbruck. Die soll künftig in ein neues Gebäude ziehen.

Wer in einem Notfall die 112 wählt, der landet bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Integrierten Leitstelle Fürstenfeldbruck. Rund 200.000 Anrufe aus den Landkreisen Landsberg, Dachau, Fürstenfeldbruck und Starnberg gehen dort jährlich ein. Weil das seit 2007 genutzte Gebäude in Fürstenfeldbruck nicht mehr den aktuellen Anforderungen entspricht, soll die Leitstelle in einem Neubau in Gernlinden ziehen. Über das Projekt und seine Kosten für den Landkreis wurde jetzt der Kreisausschuss informiert.

Weil das bestehende Gebäude sowohl technisch, organisatorisch und arbeitsmedizinisch nicht mehr den Anforderungen entspricht, hat die Verbandsversammlung bereits Anfang 2018 beschlossen, zeitnah einen Neubau zu errichten. Vor gut zwei Jahren wurde dafür ein 4600 Quadratmeter großes Grundstück im neuen Gewerbegebiet von Gernlinden gekauft. Die Planungen sehen ein Gebäude mit vier Geschossen vor (darunter eine Tiefgarage). Die drei Kernräume (Leitstelle, abgesetzte Notrufabfrage sowie Lagerraum) sind in der Mitte geplant, um störende Einflüsse wie Verkehrslärm und Sonnenlicht abzuschirmen. Bis zu 14 Einsatzplätze können in der Leitstelle besetzt werden. Das Gebäude ist barrierefrei. Auf dem Flachdach sollen Fotovoltaikanlagen errichtet werden. Allerdings werde aktuell noch geprüft, ob nicht der Bau eines schrägen Daches sinnvoller wäre.

Die Projektkosten werden auf 47 Millionen Euro geschätzt

Die derzeit errechneten Projektkosten liegen bei rund 47 Millionen Euro. Wie sich Baupreise und Darlehenszinsen entwickeln, sei derzeit nicht absehbar und daher auch nicht kalkulierbar. Für das Projekt seien auch Fördergelder in Aussicht gestellt worden. Die neue Leitstelle soll auf 30 Jahre kreditfinanziert werden, die beteiligten Landkreise bezahlen in den kommenden zehn Jahren eine Umlage, für den Landkreis Landsberg sind rund 665.500 Euro jährlich kalkuliert. Insgesamt entfallen auf den Landkreis Kosten in Höhe von rund zehn Millionen Euro. Als Baubeginn ist September 2023 vorgesehen. Die Einreichung des Bauantrags hänge von der Entscheidung über die Dachform ab.

Die Integrierte Leitstelle Fürstenfeldbruck ist zuständig für die Abwicklung der Einsätze des Rettungsdienstes und die Alarmierung der Feuerwehren in den Landkreisen Dachau, Fürstenfeldbruck, Landsberg und Starnberg. Sie ist die viertgrößte Leitstelle in Bayern (nach München, Nürnberg und Augsburg) und für rund 632.000 Einwohner in 84 Städten und Gemeinden zuständig. Pro Jahr gehen rund 200.000 Anrufer bei der Leitstelle ein, die rund um die Uhr besetzt ist.

Der Schriftzug 112 für die Notrufnummer steht auf einem Rettungswagen. Foto: Jens Kalaene, dpa (Symbolbild)

Im vergangenen Jahr wurden im Bereich der Leitstelle etwa 82.300 Notfalleinsätze koordiniert, zudem rund 21.300 Krankentransporte und 5900 Einsätze der Feuerwehr. Heiße Tage zählen zu den einsatzreichsten im Jahr, denn vor allem an Ammersee und Starnberger See steige dann die Zahl der Anrufe unter der Nummer 112.

Die Verbandsversammlung des Zweckverbands für Rettungsdienst und Feuerwehralarmierung Fürstenfeldbruck, bestehend aus den Mitgliedslandkreisen Dachau, Fürstenfeldbruck, Landsberg und Starnberg, hatte Ende September 2004 beschlossen, den Landkreis Fürstenfeldbruck als Betreiber der Integrierten Leitstelle zu beauftragen, der damit das Bayerische Rote Kreuz nach 25 Jahren Betreiberschaft abgelöst hat. Im Mai 2007 ging die Integrierte Leitstelle in Fürstenfeldbruck in Betrieb.