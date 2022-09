Landkreis Landsberg

50 Jahre Olympische Spiele in München: Wie die S-Bahn nach Geltendorf kam

Als Sonderzug zu den Ritterspielen in Kaltenberg war 2006 eine S-Bahn vom Typ ET 420 001im Landkreis zu sehen – sie war schon 1971 zu Testzwecken auf dem heutigen S-Bahn-Netz unterwegs.

Plus Mit dem Zuschlag für die Olympischen Spiele 1972 nimmt der Ausbau des S-Bahn-Netzes im Großraum München Fahrt auf. Auch der Landkreis Landsberg profitiert.

Von Thomas Wunder

Zu den Olympischen Spielen 1972 in München wurde auch das Bahn-Netz im Großraum München ausgebaut. Mit der S4 nach Geltendorf erhielt der Landkreis Landsberg vor 50 Jahren eine Endstation der S-Bahn und damit Anschluss an den Münchner Verkehrs- und Tarifverbund (MVV). Geltendorf wurde zum wichtigen Kreuzungsbahnhof der Allgäubahn mit der Ammerseebahn und wuchs von 3300 Einwohnerinnen und Einwohnern im Jahr 1972 auf heute rund 5600 an.

