Landkreis Landsberg

vor 17 Min.

Frühlingsfest statt Osterbasar: Wie steht es um christliche Traditionen an den Schulen?

Auch wenn der frühere Osterbasar in diesem Jahr "Frühlingsfest" hieß, war das Ambiente am Donnerstag in der Windacher Schule recht österlich.

Plus An der Windacher Schule heißt der frühere Osterbasar jetzt Frühlingsfest. Ein Zeichen für den kulturellen Wandel im Land und welche Rolle spielt überhaupt noch Religion an den Schulen?

Von Gerald Modlinger

Religion und christliche Traditionen verlieren zunehmend ihre Bedeutung für unsere Kultur. Es ist ein schleichender, aber inzwischen deutlich sichtbarer Prozess. Manchmal ist er auch mit aufgeregten öffentlichen Debatten verbunden – etwa dann, wenn das St.-Martin-Fest in Laternen- oder Lichterfest und der Adventsmarkt zum Wintermarkt umbenannt wird. An der Grundschule in Windach ist nun aus dem früheren Osterbasar ein Frühlingsfest geworden. Ein weiteres Beispiel für den Kulturwandel in unserem Land? Unsere Redaktion hat nachgefragt, konkret zu dem Schulfest, aber auch zum Verhältnis von Religion und Schule allgemein.

Rektorin Barbara Döppl sagt, bei der Namensänderung vom Osterbasar zum Frühlingsfest habe man gar nicht den ersten Wortteil im Blick gehabt, sondern den Begriff "Basar". Zwar sei der Verkauf von Selbstgebasteltem oder Selbstgebackenem ein wesentlicher Punkt der schulinternen Veranstaltung, die traditionell am Donnerstag vor den Osterferien stattfindet. Allerdings gehe es "nicht nur ums Verkaufen, sondern auch um Spiele und andere Sachen zu machen". Und der Faktor Begegnung, Spiel und Sport sollte auch im Namen der Veranstaltung zum Ausdruck kommen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen