vor 42 Min.

Fünf Seen Filmfestival in Starnberg: Die Kulisse ist auch preiswürdig

Plus Die Filme beim Fünf Seen Filmfestival in Starnberg haben heuer Konkurrenz, denn auch die Kulisse im Seebad am Starnberger See ist ein absoluter Hingucker. Matthias Helwig eröffnet das 16. Festival und hat viel zu bieten.

Von Alexandra Lutzenberger

Schauspieler Sepp Bierbichler flüchtet, bevor es so richtig losgeht. Er mag keine Fotos, lässt es sich aber trotzdem nicht nehmen, beim 16. Fünf Seen Filmfestival in Starnberg vorbeizuschauen, das zeigt den Stellenwert dieses Festivals ziemlich deutlich. Großartige kleine Filme gibt es dort zu sehen. Das Fünf Seen Filmfestival war lange ein Geheimtipp und ist nun seit Langem ein Publikumsmagnet für die Filmbranche und die Filminteressierten.

