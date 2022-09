Landsberg

22. Lange Kunstnacht: Das ist in Landsberg geboten

Plus Wenn Landsberg sich in eine große Galerie verwandelt, dann ist wieder Lange Kunstnacht. Malerei, Fotografie, Performances und Musik finden sich hinter vielen Ecken und Türen der Altstadt.

Von Vanessa Polednia

Trotz der mauen Wetterprognose für das Wochenende lohnt es sich, am Samstagabend durch die Landsberger Altstadt zu flanieren. Denn die Lange Kunstnacht findet in der 22. Auflage statt. Für eine Nacht verwandelt sich die historische Altstadt in eine einzigartige Kunstgalerie. Hinter vielen Ecken und Türen gibt es Neues und Überraschendes zu entdecken. Es warten Malerei und Fotografie, Bildhauerei, Kunsthandwerk, aber auch Performance, Musik und Aktionen in außergewöhnlicher Form und Qualität.

