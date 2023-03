Aktion in Landsberg: Leitungswasser statt Mineralwasser trinken

Heuer steht Landsberg ganz im Zeichen des Wassers. Ob Stadt und Landkreis Blue Community werden, wird aber noch entschieden. Was hinter der Aktion steckt.

Wasser ist ein kostbares Gut. Sinkende Grundwasserspiegel, weniger Niederschlag und höhere Temperaturen im Jahreslauf zeigen auch bei uns, dass Wasser nicht selbstverständlich ist. Umso schonender sollten wir damit umgehen, vor allem aber das Trinkwasser vermehrt zum Trinken nutzen, anstatt Mineralwasser. Das ist das Ziel der Gemeinwohl-Ökonomie Regionalgruppe Landsberg.

Produktion und Befüllung, Transport und Leergut-Logistik von Wasserflaschen erzeugten einen CO₂-Fußabdruck, der dem 1,5-fachen des innerdeutschen Flugverkehrs entspräche, sagt Jochen Siebel aus Landsberg, der auch Unternehmen in Bezug auf Gemeinwohl-Ökonomie berät. Dass das Wasser aus dem Hahn die umweltfreundlichste Alternative sei, erklärt auch die Deutsche Umwelthilfe, denn es komme gänzlich ohne Verpackung aus, sei das am strengsten kontrollierte Lebensmittel und habe daher eine hervorragende Qualität. Der Flaschenwasserkonsum hat sich seit den 1970er-Jahren mehr als verzehnfacht. Damit einher geht viel Plastikmüll und - bei Einweg-Glasflaschen – auch Glasmüll. Wie geht man es nun an, dass in der breiten Bevölkerung und in Unternehmen mehr Leitungswasser getrunken wird? Ein erster Schritt wäre, dass in Restaurants Leitungswasser bestellt werden dürfe, ohne dass man schräg angeschaut wird, sagt Doro Heckelsmüller. „Der Wirt kann ja dafür eine Servicepauschale verlangen.“

Das Gesundheitswesen soll mit gutem Beispiel vorangehen

Silke Meusel, die Dritte im Bunde, kann bereits erste Erfolge bei Beratungen von Unternehmen verzeichnen. So stünde bei einer Physiopraxis jetzt immer eine Karaffe mit Leitungswasser und Gläser für die Patienten bereit – statt wie bisher Mineralwasser, freut sich Meusel. Das Gesundheitswesen, also Arztpraxen, Apotheken und Therapeuten, könnte mit gutem Beispiel vorangehen - Unternehmen, die ihren Mitarbeitenden Wasser zur Verfügung stellen, folgen. „Das spart den Unternehmen Geld und Zeit, denn Mineralwasser muss jemand einkaufen und es braucht Lagerfläche“, so Doro Heckelsmüller und setzt augenzwinkernd hinzu: „Wenn die Stadtverwaltung auf Leitungswasser umstellen würde, das wäre ein Vorzeigeprojekt.“

Leitungswasser statt Mineralwasser trinken. Dieses Ziel verfolgt die Aktion in Landsberg. Foto: Jan Woitas, dpa (Symbolfoto)

Wichtig sind der Gruppe auch die Schulen. Wasserspender gäbe es nicht an allen Schulen und auch zu wenige im öffentlichen Raum. So soll der Brunnen am Hauptplatz wiederbelebt und zusätzlich sollen Refill-Stationen eingerichtet werden, wo Bürger ihre mitgebrachten Trinkflaschen auffüllen können. Eine Refill-Station wird demnächst im Fuchstaler Rathaus zu finden sein, eine weitere im Unverpacktladen im Vorderen Anger in Landsberg. Brunnen entlang dem Via Claudia-Radweg würden die Stecke von Müll entlasten, so ein weiterer Vorschlag der Gruppe, die sich bereits viele Mitmacher ins Boot geholt hat, wie den Bund Naturschutz, die Volkshochschule in Kaufering und Landsberg und clean up Landsberg.

Zusammen mit vielen Akteuren gibt es unter dem Motto „WaSser brauchst Du!“ ein ganzjähriges Programm. Höhepunkt ist der Weltwassertag am Hauptplatz am Mittwoch, 22. März. Doro Heckelsmüller von Singing Planet und der Kreisheimatpfleger Magnus Kaindl laden an diesem Tag zum gemeinschaftlichen Singen vor dem Historischen Rathaus am Hauptplatz ein. Von 17 bis 17.45 Uhr vermitteln sie Lieder, die auf unterschiedliche Art und Weise mit Wasser zu tun haben. Musikalisch begleitet werden die beiden von Johannes Sift auf der Steirischen Harmonika.

Landsberger Passanten sollen zum Wassertrinken animiert werden

Am Donnerstag, 16. März, findet ein Livestream der Volkshochschule Landsberg statt zum Thema „Lässt sich eine globale Wasserkrise abwenden?“ Mit einer Wasserbar am Flößerplatz will die Gruppe Passanten zum Wassertrinken animieren, es gibt Mitsingkonzerte, Fluss-Singen und eine Wasser-Singnacht am 12. Mai. Ab Sonntag, 26. März, wird ein „clean up“ an der Stadtbücherei Landsberg starten, um die Lechufer zu säubern. Ausstellungen zum Wasserwandel, ein Wasserfest am Mutterturm und ein Big Jump in den Lech werden im Laufe des Jahres folgen, und auch bei der Langen Kunstnacht im September wird das Thema Wasser eine Rolle spielen.

Ein weiteres Ziel der Wasseraktionisten ist es, dass Stadt und Landkreis Landsberg Blue Community werden. Die Entscheidungen dazu sollen am 21. März im Kreistag und am 29. März im Stadtrat gefällt werden. Blue Community hat unter anderem das Ziel, dass Trinkwasser ein öffentliches Gut bleibt und nicht privatisiert wird. Zudem soll allen Menschen der Zugang zu sauberem Wasser gewährt werden. Dazu sollen die Kommunen auch Partnerschaften mit Ländern eingehen, in denen sauberes Trinkwasser und ein funktionierendes Abwassersystem nicht so selbstverständlich sind wie bei uns.