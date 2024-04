Angela Aux in Landsberg: Pfeifen statt klatschen

Plus Florian Kreier ist Musiker, Autor und mehr. Im Stadttheater tritt er ohne Kleid und Maske auf. Dafür mit einer Band.

Wer oder was ist Angela Aux? Musiker, Musikerin, Autor, Kunstfigur? Jetzt stand Angela Aux, mit bürgerlichem Namen Florian Kreier, auf der Bühne des Landsberger Stadttheaters. Samt Band. Diesmal nicht maskiert und ohne Kleid und Maske. Trotzdem spielte hier jemand im schwachen Rampenlicht mit Identitäten und ganz persönlichen Befindlichkeiten, füllte Songs und Lücken mit Tagesthemen und Geisteswissenschaften – provozierte eher verhalten, wie nebenbei und half auf diese Weise dem Publikum auf die Sprünge.

Oder versteckte hier jemand sein persönliches Zentrum? Überspielte alles Private ostentativ? Lassen wir vielleicht die Frage offen und konzentrieren uns auf das Wesentliche: Im Mittelpunkt stand die Kunst. Alles andere war Nebensache. „Angela Aux ist ein Medium“, erzählte Florian Kreier einmal in einem Interview, „das sich zwischen Musik und Literatur immer neue relevante Themen sucht, um in Performances und Songs und Texten anderen Menschen einige interessante Dinge dazu mitzugeben.“