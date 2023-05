Landsberg

Das erste Konzert des neuen Landsberger Kantors

Nicht sich selbst, sondern die vielfältigen klanglichen Möglichkeiten der Schmid-Orgel stellte Kantor Winfried Lichtscheidel bei seinem ersten Konzert in der Stadtpfarrkirche Mariä Himmelfahrt in Landsberg in den Mittelpunkt.

Plus Winfried Lichtscheidel setzt eher auf ruhige Töne und eine filigrane Spielweise. Das Landsberger Publikum nimmt dies begeistert an.

Samstag, 11.15 Uhr – Orgelzeit in Landsberg. Schon etwa eine halbe Stunde vorher beginnen sich die Reihen in der Stadtpfarrkirche Mariä Himmelfahrt allmählich zu füllen; alles wie gewohnt, möchte man meinen. Doch noch ist es nicht Juni und hat der dann 38. "Landsberger Orgelsommer" nicht begonnen. In der Wahl des Vormittagstermins an langjährige Traditionen bewusst anknüpfend hat Winfried Lichtscheidel sein Antrittskonzert als neuer Kantor jedoch ebenso bewusst außerhalb der renommierten Veranstaltungsreihe gelegt.

Erst einmal sollte hier wohl nicht das überregionale, sondern vor allem das Landsberger Publikum begrüßt werden, mit einer Art "Hauskonzert", wenngleich auch das bei einem Kirchenmusiker naturgemäß nur in großem Rahmen stattfinden kann. Doch damit hat Lichtscheidel kein Problem, im Gegenteil, war doch die Stadtpfarrkirche mit ihren kathedralischen Eigenschaften einer der Hauptgründe für seine Bewerbung auf die Kantoratsstelle in der Lechstadt. Mit der Maßstäbe setzenden Woehl-Orgel in seiner Kirchengemeinde in Sendenhorst mehr als zufrieden war es nämlich genau "dieses eine zusätzliche Register", das ausschlaggebend für seine berufliche Neuorientierung war: "Die hervorragende Akustik und der sie umgebende Raum, der jede und gerade die Landsberger Orgel so einzigartig zum Klingen bringt."

