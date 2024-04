Der ewige Kampf gegen Windmühlen im Landsberger Stadttheater

Plus Das Neue Globe Theater Potsdam präsentiert eine originelle Bühnenversion von „Don Quijote“ in Landsberg. Der Ritter ist die ewige Verkörperung des verblendeten Idealisten.

Das Neue Globe Theater Potsdam, ein regelmäßiger und beliebter Gast im Landsberger Stadttheater, hat sich mit dem Stück „Don Quijote“ in ein anderes Terrain gewagt als den gewohnten Shakespeare. Die Theaterfassung von Jakob Nolte bringt den weltberühmten Roman von Miguel de Cervantes, einem Zeitgenossen Shakespeares, auf die Bühne. Das Neue Globe Theater mit seiner furchtlosen, kreativen und erfrischend humorvollen Herangehensweise an große Werke ist wie geschaffen dafür und hatte beim Landsberger Publikum großen Erfolg damit.

Und was soll das Ganze nun eigentlich, die ständigen Kämpfe gegen eingebildete Gegner, Windmühlen als Riesen, Schafe als feindliche Ritter, ein paar Landstreicher als gegnerisches Heer? Cervantes selbst beteuerte mehrfach, er wolle damit erreichen, dass seine Zeitgenossen sich von der Mode der Ritterromane im 16. und 17. Jahrhundert, ihren melodramatischen Abenteuern und fantastischen Traumwelten abwenden, die auch stets als „wahre Begebenheit“ oder „Übersetzung“ einer alten Schrift dargestellt wurden. Eine Parodie auf die Ritterwelt und ihre aufgeblasenen Ideale, ein Anti-Ritterroman also.