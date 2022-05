Die Stadt Landsberg will PV-Anlagen auf ihre Gebäude bauen

Plus Die Landsberger Stadtverwaltung stellt im Bauausschuss konkrete Pläne für die Installation von PV-Anlagen vor. Die Räte drängen auf eine schnelle Umsetzung.

In Landsberg befinden sich 80 Gebäude im Besitz der Stadt und auf einigen sollen möglichst bald PV-Anlagen Energie erzeugen. Mathias Rothdach, Referatsleiter Klimaschutz und Umwelt, stellte die Pläne dazu nun im Landsberger Bauausschuss vor. Der Fokus liegt demnach zunächst auf drei Objekten. Die Stadträte drängen auf eine rasche Umsetzung.